Em encontro com o governador Eduardo Leite na manhã desta quarta-feira (29), no gabinete do Palácio Piratini, diretores da Souza Cruz pediram ajuda do Estado para combater o contrabando de cigarros. Segundo a empresa, que tem 13 unidades, emprega 2,8 mil pessoas e conta com 10,7 mil produtores integrados no Rio Grande do Sul, 54% do mercado consumidor é informal no Estado.

