O Rio Grande do Sul registrou 868 casos de dengue contraídos dentro do Estado neste ano. Ao longo de 2018, não houve registro de ocorrências. O fato reforça as medidas de prevenção e controle do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, que hoje tem circulação identificada em 361 cidades gaúchas. A orientação aos municípios é que intensifiquem as ações visando diminuir a transmissão.

