1ª EXPOCIEE-RS qualifica jovens para o mercado de trabalho

O CIEE-RS celebra seus 50 anos de atividades, com um total de 1,8 milhão de jovens atendidos em programas de estágios, através de suas dez regionais que cobrem todo o Rio Grande do Sul. Em programas que contemplam adultos, idosos, educadores, projetos de inclusão social bem como cidadania, aprendizagem, alfabetização, entre outros, somam mais de 500 mil atendimentos. Os números posicionam a instituição entre as maiores do País no segmento.

Com oito unidades espalhadas pelo território nacional (Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e Brasília), cada uma atua de forma independente, mas acolhendo propostas e projetos que possam estimular o empreendedorismo e aquecer o mercado de trabalho.

Um exemplo cabe à 1ª EXPOCIEE-RS, cujo projeto similar vem sendo realizado há cerca de 22 anos com sucesso em São Paulo e agora chega em solo gaúcho com o objetivo de ofertar conhecimento e maior qualificação ao jovem, com foco em inovação, inteligência artificial, gestão, carreiras, tecnologia, desenvolvimento, entre outros temas, apresentados por profissionais de renome do cenário nacional com experiências no exterior.

São mais de 30 palestras com uma abordagem voltada a instigar sobre como será o mundo do trabalho daqui a 10 ou 20 anos e que profissões serão mais requisitadas, entre outros questionamentos do gênero que permeiam o imaginário do jovem sedento por iniciar uma carreira. Direcionado a jovens a partir de 14 anos, o evento abriu suas portas nesta quarta-feira (09) e encerra nesta quinta-feira (10) no Centro de Eventos CIEE (Rua Dom Pedro II, 861).

Uma tenda com cerca de dez metros quadrados foi especialmente construída para abrigar uma competição de drones e autorama virtual. Em uma parceria com o Sebrae, o evento também está proporcionando aos participantes dois turnos de capacitação com dinâmicas interativas.

Como avalia Cláudio Inácio Bins, gestor de relações institucionais do CIEE, o objetivo é a colocação do jovem no mercado de trabalho, que segundo ele, está mais aquecido, com um maior número de vagas sendo ofertadas no momento, devendo representar um crescimento de 3% este ano no Estado. “O CIEE acompanha o mercado”, diz Bins, reiterando a relevância das atividades que estão sendo ofertadas durante estes dois dias. Uma visão detalhada das startups também marca a EXPOCIEE-RS. “Queremos estimular o empreendedorismo para que os jovens conheçam as diferentes formas de colocação no mercado”.

Neste ano de 2019, 36 mil estudantes estagiários estão desenvolvendo estagio atualmente no RS e outros 10 mil em programas de aprendizagem. Claudio Bins atesta que o ano vem sendo positivo e que o CIEE-RS permanece colhendo frutos de seus feitos ao longo destes 50 anos de atividades, consolidando neste segundo semestre seu planejamento para o próximo ano, que promete novidades. (Clarisse Ledur)

