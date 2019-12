Rio Grande do Sul Começa nesta terça-feira a temporada de transatlânticos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

O MS Seven Seas Mariner é o primeiro transatlântico a atracar no Porto Novo, em Rio Grande, nesta temporada Foto: Divulgação/SUPRG Foto: Divulgação/SUPRG

A temporada 2019/2020 de transatlânticos no Rio Grande do Sul será aberta nesta terça-feira (10). O primeiro a atracar no Porto Novo, cais público do Porto do Rio Grande, no Sul do Estado, é o MS Seven Seas Mariner.

No total, serão seis paradas de embarcações desse porte no município. São duas atracações a mais do que na temporada passada. A superintendência receberá os turistas com uma recepção com música e dança tradicionalista.

O transatlântico MS Seven Seas Mariner faz parte de uma das frotas de cruzeiros mais luxuosas da empresa Regent – Seven Seas Cruises e é responsável pelo transporte de 627 passageiros nesse roteiro, dos mais diversos lugares. A maior quantidade de passageiros é oriunda dos Estados Unidos, mas também estão na lista turistas de Reino Unido, Canadá, Chile, Austrália e Suíça, entre outros países.

A embarcação tem 216 metros e realiza uma parada técnica para cumprir tarefas aduaneiras da regularização dos passageiros em relação a sua entrada no País. O Porto do Rio Grande é a primeira parada da embarcação em território nacional, chegando de Punta Del Este e seguindo viagem para Porto Belo, em Santa Catarina.

A previsão é que a embarcação atraque por volta das 10h, quando os passageiros desembarcam para conhecer o centro histórico de Rio Grande, a cidade de origem portuguesa mais antiga do Estado.

Ao longo da temporada ainda estão previstas as chegadas das embarcações MS Marina, que deve atracar em duas oportunidades, no dia 15 de dezembro e 20 de fevereiro. Já o Amadea deverá atracar no dia 16 de janeiro. O Amera deve chegar a Rio Grande no dia 29 de fevereiro. Por fim, o MS Insígnia chega no dia 7 de março, encerrando a temporada 2019/2020.

