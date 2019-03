Começa neste sábado a Copa Cidade de Porto Alegre de vela de oceano

Os velejadores gaúchos têm uma encontro marcado para este fim-de-semana, no Clube dos Jangadeiros: a 25ª Copa Cidade de Porto Alegre. Trata-se da mais importante competição da modalidade vela de oceano durante o primeiro semestre no Rio Grande do Sul.

Realizada em homenagem ao aniversário da Capital (que em 2019 completa 247 anos de fundação), a disputa deve reunir mais de 200 competidores em cerca de 50 veleiros, ao longo deste sábado e domingo. As informações completas sobre a programação podem ser conferidas no site www.jangadeiros.com.br.

Alguns dos principais nomes do esporte no Estado já confirmaram presença, incluindo Alexandre Paradeda e Gabriel Kieling, que recentemente conquistaram medalhas de ouro nos Jogos Sulamericanos em Vinã del Mar (Chile). Eles vão integrar a tripulação do Kamikaze XI, de Hilton Piccolo, campeão do evento em 2011 e 2012.

As regatas terão suas largadas a partir das 14h, em frente à Ilha dos Jangadeiros, na Baía da Tristeza, Zona Sul da cidade. As provas são abertas às classes ORC Internacional, BRA-RGS, HPE 25, J-24 e Microtonner 19, todas com inscrições disponíveis em qualquer clube filiado à Fevers (Federação de Vela do Rio Grande do Sul).

Sábado

– 11h: Encerramento das inscrições;

– 11h30min: Almoço de boas-vindas aos velejadores no restaurante da Ilha;

– 13h: Início da sinalização da regata em solitário;

– 14h: Início sinalização das regatas em barla sota.

Domingo



– 11h: Término das inscrições para o Velejaço;

– 13h: Início da sinalização da regata média e Velejaço com percurso orla do Guaíba;

– 18h: Cerimônia de Premiação (Sede da Ilha).

Comes e bebes

Já no sábado, até as 20h, o Clube Jangadeiros promove o evento paralelo “1º Jangafest – Beer & Food Trucks”, com atividades esportivas e culturais, gastronomia e música para os associados do clube, convidados e sócios de clubes coirmãos.

Além de cervejas artesanais (das marcas Macanuda e Sagrada), cafés e opções de alimentação (pizza, cachorro-quente, hambúrguer, crepe suíço), o DJ Ale Guedes será o responsável pela trilha sonora.

Haverá, ainda, aulas experimentais de defesa pessoal para homens e mulheres pelo atleta Cesar Dias, da equipe Mario Sperry Jiu Jitsu. A atividade será realizada em um tatame especialmente montado para a ocasião, entre 14h e 16h.

Para as gurizada, às 16h o clube oferecerá uma oficina de arte intitulada “Venha Pintar Cenas Marinhas”, conduzida por Léa Guarisse, do Atelier Escola Villa da Arte.

Acesso especial ao clube

A fim de ampliar o acesso à sua sede durante o Jangafest e a Copa Cidade de Porto Alegre, o clube definiu uma estratégia especial para o evento. Os associados podem trazer até dez convidados neste sábado, mediante um formulário específico, sem que para isso precise utilizar o limite anual de 24 convites.

Conforme a direção do Jangadeiros, a sede está disponível a todos os associados dos clubes Veleiros do Sul, Iate Clube Guaíba, Sava, Grêmio Náutico União, Sogipa, Associação Leopoldina Juvenil, Sociedade Libanesa, Clube do Professor Gaúcho, Sociedade Germânia e AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), mediante apresentação de carteia de sócio dentro da validade. Dependentes devidamente identificados também são bem-vindos.

(Marcello Campos)

