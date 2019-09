Como é difícil

Muitos setores, tanto dos governos federal, estaduais e municipais, ainda não entenderam: reduzir os obstáculos para empreendedores da iniciativa privada vai destravar a Economia. Assim, poderá realizar o potencial de expansão, gerando postos de trabalho e impostos.

Para que servem

Estabilidade de preços, retomada do crescimento, criação de empregos, promoção da saúde e da educação. É pedir demais que os governos cumpram suas funções?

Distorção perpetuada

A 3 de setembro de 1993, o senador Pedro Simon declarou: “Eu não entendo de PMDB. Eu já entendi muito, mas agora é muito diferente. Tem muita gente nova.”

Há mais de 20 anos, o PMDB virou corredor de ônibus, onde sempre cabem mais 10 ou 100. A gente nova, referida por Simon, veio com a ética do interesse próprio e domina o partido até hoje.

Frustração

O MDB preparou, ontem pela manhã, recepção em Porto Alegre para a candidata à presidência do diretório nacional. Representantes do partido em Santa Catarina e Paraná também vieram. A senadora Simone Tebet estragou a festa, declarando que ainda está indecisa e vai conferir o apoio de outros estados para se decidir. Significa que não quer concorrer, mas ser nomeada. Assim não dá.

Ausência

O deputado estadual Gabriel Souza não compareceu ao encontro do MDB. Há duas semanas, foi lançado pelo movimento da Juventude do partido como candidato à presidência do diretório nacional. Esperava o apoio dos líderes do partido, que não ocorreu.

Falta unidade

O diretório do MDB de Porto Alegre se reuniu ontem à noite e tratou da sucessão nacional. Alguns dos participantes ressaltaram o silêncio dos deputados federais gaúchos. Há explicação: o deputado Baleia Rossi, que concorre pela situação, é líder da bancada na Câmara. Tem poder e, pelo jeito, a bancada não quer se indispor com ele.

Boa iniciativa

O governo federal quer jogar 36 bilhões de reais no Tesouro Nacional, vendendo 3 mil e 775 imóveis de sua propriedade que estão abandonados. Geram custos e não trazem nenhum retorno. Ficam apenas à disposição para invasões.

Sem responsabilidade

Governos não se preocuparão com o equilíbrio das contas enquanto houver financiamentos bancários. A desordem no planejamento cobra um preço elevado dos que pagam impostos.

Tudo explicado

A construção da hidrelétrica de Itaipu, entre 1975 e 1982, custou 12 bilhões e 500 milhões de dólares. Parte do dinheiro foi sacado do fundo de reserva da Previdência Social e nunca mais devolvido.

É fácil culpar

Países do Primeiro Mundo gostam de jogar pedras nos outros e não olham para o próprio quintal.

O Brasil é um modesto produtor de carbono, porque nosso sistema energético é excepcionalmente limpo. Cerca de 90 por cento da eletricidade que usamos vêm de usinas hidrelétricas, que não lançam dióxido de carbono na atmosfera. O Brasil soma 1 por cento das emissões mundiais.

Defesa do interesse público

O Brasil está mudado porque a velha impunidade enfrentou um freio para tristeza de tantos nostálgicos.

Gangorra

A inflação argentina em 1993 foi de zero por cento e a brasileira atingiu 2.477 por cento. Este ano, a Argentina, mergulhada numa grave crise, nem sabe a quanto chegará a inflação em dezembro.

Tem tradição

Extinto em 1965, com a instituição do bipartidarismo, tentam agora ressuscitar o Partido Libertador. Os articuladores são egressos do PP: Paulo Woutheres, coordenador da Defesa Civil em Uruguaiana, e o advogado Rodrigo Nelsis que veio de Brasília.

Descaso

A 3 de setembro do ano passado, um dia após o incêndio no Museu Nacional, vários governos se comprometeram a tomar medidas de prevenção do patrimônio histórico. Até agora, nada.

Pesa o interesse pessoal

Para a legião de políticos que migra de partido em partido, as ideologias são mais rápidas que as chuvas de verão.