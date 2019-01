Complex realiza evento de cervejas artesanais

Aproveitando o calor, clima do verão, na próxima quinta-feira, 24 de Janeiro, a partir das 18:30 min, o Complex realiza mais uma edição do Complex on Tap, desta vez com cervejas artesanais.

Com curadoria da cervejaria FIL e apresentação da cervejaria Colorado, o evento terá além dessas duas marcas, a presença da Cave Beer. A recém lançada cerveja da casa, a Plexa, também estará presente para refrescar a noite do público presente. O valor do ingresso será de R$ 15, dando direito a uma caneca exclusiva do evento e um ticket valendo um Chopp. Imperdível.

OComplex Skatepark é uma mistura de bar, pista de skate, restaurante e ponto de encontro no bairro Petrópolis. A pista de skate atrai os amantes do esporte, que deslizam pelas pistas do local em free sessions ou aproveitam as aulas para aprimorar as manobras. Com operações dos restaurantes Pueblo e Let’s Roll Sushi, o local é escolhido por quem gosta de curtir o dia em um local agradável e com boa gastronomia. Para os pequenos, o local também disponibiliza um playground com diversas atividades.

Serviço/ Complex On Tap – Cervejas artesanais/ 24 de Janeiro (Quinta-Feira)/ Complex Skatepark – Av. Protásio Alves 3839/ rário: a partir das 18:30min/ Ingressos: R$ 15, dando direito a uma caneca exclusiva do evento e um ticket valendo um chopp.

Deixe seu comentário: