Desde o entardecer dessa terça-feira e ao longo desta quarta, a comunidade judaica se reúne para celebrar o Iom Kipur (“Dia do Perdão”). A exemplo de outras cidades, em Porto Alegre esse é o momento de maior movimentação nas sinagogas. “Trata-se de um dia de jejum, reflexões e orações”, explica o presidente da Firs (Federação Israelita do Rio Grande do Sul), Sebastian Watenberg.

