Com’Up proporciona construção de identidade unindo criação de marcas, design de interiores e comunicação

A Com’Up Espaços e Estratégias existe há três anos com a missão de potencializar os negócios de empresas ou profissionais liberais através de um consistente trabalho de construção de Identidade.

A empresa desenvolve este trabalho oferecendo, de forma integrada e eficiente, soluções para quem quer abrir, repaginar ou reposicionar um negócio. Tudo em um só local, o que também facilita a vida do cliente.

Seus três pilares são:

• Criação de Marcas: logotipos, branding e materiais institucionais;

• Design de Interiores Comerciais: projeto e execução de ambientes comerciais, ambientação de lojas e decoração de eventos corporativos;

• Comunicação: criação de ferramentas de comunicação, como materiais impressos, digitais e para redes sociais.

Pensando de forma integrada em todas as interações do negócio com os públicos com os quais se relaciona, é notório que o seu posicionamento junto ao mercado se torna mais consistente e robusto, determinando de forma decisiva e positiva os resultados alcançados.

Afinal, atualmente, devido à velocidade que a vida tomou, as pessoas interpretam estímulos e informações de forma imediata, formulando opiniões, conceitos e julgamentos de maneira instantânea. Então, mais do que nunca, os esforços de comunicação e posicionamento devem ser precisos.

Além deste trabalho integrado, um dos diferenciais da Com’Up é a concepção de ambientes comerciais, projetados à luz de importantes conceitos de marketing, de design de interiores e de psicologia. Seja o empreendimento um escritório, um consultório, uma loja, um hotel ou um restaurante, o espaço físico é determinante para configurar a experiência de compra e a relação do cliente com a marca, e, consequentemente, o seu sucesso no mercado.

Assim, a partir deste trabalho, a missão da empresa é proporcionar grandes resultados, satisfação e qualidade de vida para os clientes, bem como gerar oportunidades e desenvolvimento para toda a sociedade.

Apresentação

A Com’Up Espaços e Estratégias é liderada pela designer de interiores e administradora Letícia Almeida, e surgiu da sua experiência trabalhando em grandes empresas com marcas como Lacta, Nabisco, Philip Morris e Natura. Letícia cursou pós-graduação em Gestão e em Psicologia e mestrado em Psicologia, já foi representante no Rio Grande do Sul no Projeto Arquitetos do Brasil da Editora Abril, já foi responsável pela sessão Pergunte ao Profissional da Casa Cláudia e possui trabalhos publicados em veículos como Minha Casa e Casa.com.br, além de já ter colaborado com veículos como a revista Exame. Unindo suas duas formações, percebeu possibilidades de um trabalho diferenciado de Identidade e posicionamento de marcas para potencializar seus resultados. Com sua aptidão para otimizar estratégias de marketing através da comunicação e do design, criou a Com’Up para oferecer de forma organizada um portfólio de serviços amplo e consistente na formatação da identidade de marca.

