Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Às vésperas do Natal, a OCSTP prepara um repertório motivada nos sentidos dessa data tão significativa Foto: Ester Chaves Rodrigues/Divulgação Foto: Ester Chaves Rodrigues/Divulgação

Na quinta-feira (19), a OCTSP, sob a regência de seu maestro titular e diretor artístico Evandro Matté, em parceria com a Secretaria Estadual da Cultura e Theatro São Pedro, realiza espetáculo de encerramento da temporada de concertos oficiais e também da programação do Theatro São Pedro.

O concerto tem início às 20 horas, e os ingressos correspondem a doação de 1 quilo de alimento não perecível e/ou produto de limpeza, que serão destinados à Casa do Artista Riograndense. A retirada de ingressos estará disponível a partir do dia 16 de dezembro, segunda-feira, na bilheteria do Theatro, limitado a 2 ingressos por pessoa.

Às vésperas do Natal, a OCSTP, prepara um repertório motivada nos sentidos dessa data tão significativa e importante no calendário Cristão, com obras de Bach, Gershwin e canções natalinas. Os convidados para essa noite especial são os cantores Francis Padilha, Paola Bes e Isabela Fogaça.

A série oficial de Concertos da OCTSP é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio master do Banrisul, patrocínio da Gerdau, Calçados Beira Rio e CVI Refrigerantes. Apoio das empresas Stihl e In Betta. A realização é da Associação Pró-Música de Porto Alegre. Ministério da Cidadania – Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal – Pátria Amada Brasil.

Conheça os convidados:

Francis Padilha | Barítono

Francis Ricardo da Rocha Padilha. É bacharel em Canto e em Regência pela UFRGS e há anos se dedica à atuação profissional. Participa de master classes de renomados professores, como Uwe Paul Lohse (Alemanha), Neide Thomas e Rio Novelo (Brasil), Luiza Gianinni (Itália), Juremir Vieira (Brasil) e Eiko Senda (Japão).

Trabalhou como professor convidado de classes de canto e técnica vocal nos Paineis de Regência Coral da FECORS (RS), Festival de Londrina (PR) e Laboratório de Itajubá (MG). Atuou como solista junto a diversas orquestras. Premiado com o 3º Lugar Masculino e com o Juri Popular no 9º Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão. Foi coordenador Pedagógico do I MusikFest realizado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. Atualmente estuda a pedagogia da música no curso de Licenciatura em Música da UFRGS.

Paola Bes | Soprano

Iniciou seus estudos musicais no Conservatório Pablo Komlós em Porto Alegre, sob orientação do Tenor Decápolis de Andrade. Estreou como solista com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, aos 20 anos em concerto lírico de Rigoletto e La Traviata sob regência de Túlio Belardi e, no ano seguinte, participou de uma montagem de Madama Butterfly com a mesma orquestra, sob a regência de Ion Bressan e preparação operística do maestro Manfredo Schmiedt.

Do repertório sinfônico-coral constam em seu currículo obras como Nona Sinfonia de Beethoven, Réquiem de Mozart, Missa de Santa Cecília de Gounod, Réquiem de Brahms, Magnificat de Bach, Gloria de Vivaldi, Lobgesang de Mendelssohn e Le Roi David de Honegger.

Atualmente se apresenta em concertos por todo o Estado com a Orquestra Unisinos Anchieta, Orquestra de Câmara da Ulbra, Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro, Orquestra da Universidade de Caxias do Sul, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre- OSPA entre outras.

Isabela Fogaça | Cantora

Isabela Fogaça canta desde pequena. Sua participação nos festivais estudantis foram o impulso para fazer da música seu principal meio de comunicação. Ora cantando músicas regionais, ora interpretando MPB. Sua mais importante gravação musical está na interpretação de “Porto Alegre é Demais” de autoria de José Fogaça, seu marido, feita em 1992, e que, fazendo parte de um disco coletivo sobre Porto Alegre, atingiu uma vendagem incrível de mais de 200 mil cópias.

Com esta canção, recebeu reconhecimento em várias partes do mundo, se tornando a voz do hino informal de Porto Alegre. Dentre seus trabalhos musicais salienta-se o projeto “Natal em Família”, que deu origem a um CD produzido em 2004, com várias canções de José Fogaça e poetas como Luiz Coronel e Henrique Mann, também sendo reconhecido pelo povo gaúcho, e atingindo a vendagem de 150 mil cópias.

Seu Show “Um Natal em Família” já está na sua 17ª edição, desde 2004 até 2018. Com uma leitura bem Brasileira do nosso Natal. A produção do CD “Sons da Minha Vida”, em 2012, levou o selo da mais reconhecida gravadora do Brasil, “Biscoito Fino”, unindo seu trabalho a grandes nomes da MPB.

SERVIÇO:

O que: Concerto Oficial da OCTSP – encerramento da temporada 2019

Regência: Evandro Matté

solistas: Francis Padilha, Paola Bes e Isabela Fogaça.

Quando: 19 de dezembro de 2019 – quinta-feira

Onde: Theatro São Pedro – Praça Mal. Deodoro, s/n – Centro Histórico – Porto Alegre – RS

Informações sobre o evento: (51) 3226 2005

Fanpage: @octsp | Instagram: octspoficial

Site: www.orquestratsp.com.br/

Ingressos:

Gratuitos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível e/ou produto de limpeza

Retirada de ingressos: disponível a partir do dia 16.12, na bilheteria do Theatro, limitado a 2 ingressos por pessoa.

