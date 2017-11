Os Concertos Banrisul para Juventude promovem as duas últimas apresentações da Temporada 2017, nesta terça-feira (21), às 10h e 15h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), em Porto Alegre. Mais de 1,1 mil alunos assistirão à Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro.

A ação cultural, promovida há 17 anos, proporciona aos estudantes participarem de uma aula-concerto, na qual o maestro Antônio Borges-Cunha explica o funcionamento de uma orquestra e apresenta as peculiaridades e sons de cada instrumento que os músicos utilizam, interagindo com o público. O repertório vai da música clássica à popular, incluindo composições de Bach, Mozart, Vivaldi, Villa-Lobos, Carlos Gomes e Toquinho.

O projeto já realizou mais de 170 apresentações para mais de 100 mil alunos de escolas, programas sociais e educação especial.

