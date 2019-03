Os Concertos Internacionais de Órgão de Tubos ocorrem no próximo dia 31, às 10h45min, na Comunidade Martin Luther (Rua Cel. Camisão, 30, no Bairro Higienópolis), em Porto Alegre. A entrada é gratuita. Os concertos contam com a participação de solistas convidados, especialmente para essa série e têm movimentado a cena cultural da cidade e da região.

Deixe seu comentário: