Concessões hidroviárias são o tema do 1° painel do Fórum Cresce RS

O primeiro painel do “Fórum Cresce RS”, promovido e realizado nesta quinta(29), pela Rede Pampa e Assembleia Legislativa do RS, foi sobre as concessões hidroviárias e o custo operacional do Porto de Rio Grande.

O secretário de Governança e Gestão Estratégica do RS, Claudio Gastal e o Diretor Superintendente do Porto, Fernando Estima palestraram para um auditório lotado, na Casa da Rede Pampa na Expointer, em Esteio.

O diretor superintende do Porto de Rio Grande informou que o terminal fatura R$ 130 milhões por ano, mas que deste total somente R$ 20 milhões vão para o caixa do Estado. Para Fernando Estima é preciso ampliar as operações, como por exemplo, com a utilização de hidrovias pela Lagoa dos Patos.

Claudio Gastal falou sobre o “Descomplica RS” pelo meio do qual foi possível desburocratizar uma série de procedimentos e revogar 300 decretos. “Retirar o marco legal regulatório é fundamental para o gestor público”, afirmou o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Estado.