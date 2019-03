Concluída substituição do sistema da nova Área Azul

Nesta sexta-feira (29), a partir das 10h, entra em funcionamento as vagas da Área Azul na região do Moinhos de Vento. A entrega faz parte da programação dos 247 anos de Porto Alegre. Com a ativação, a substituição dos equipamentos do antigo para o novo sistema é concluída. Porto Alegre passa a ter 4189 vagas e 220 parquímetros. A prefeitura avalia ampliar as áreas existentes e implantar novas.

