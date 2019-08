Concurso leiteiro da raça holandesa na Expointer tem campeãs de um mesmo produtor

O Concurso Leiteiro promovido pela Associação dos Criadores de Gado Holandês (Gadolando) na Expointer 2019, ocorrido nesta terça-feira (27), elegeu como vencedoras nas categorias Vaca Adulta e Vaca Jovem, animais de um mesmo produtor. Fabrício Zatt, da Agropecuária Zatt, de Colorado (RS), participou pela primeira da competição, em Esteio (RS). O evento culminou com o já tradicional banho de leite nos ganhadores e contou com a presença do secretário da Agricultura, Covatti Filho, e do subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, comemorou a qualidade de produção das vacas leiteiras e ressaltou o processo natural para a extração do leite. “Isto tudo é produzido por um gesto oral e não hormonal, ou seja, a produção é natural pelo que a vaca ingeriu”, destacou, ressaltando ainda o excelente resultado obtido pelos animais vencedores.

A vaca campeã Adulta do box 1757, com o nome Cotribá Zatt 75 Brawler, produziu 80,11 quilos de leite durante as 24 horas de acompanhamento das ordenhas da competição. Já a vaca campeã Jovem, com 73,18 quilos de leite, foi a do box 1720, nomeada Cotribá Zatt 34 Windsor. A família de Fabrício Zatt produz leite há mais de 30 anos, mas esta foi a primeira vez que ele participou do concurso leiteiro na Expointer. Atribuiu o prêmio ao investimento em melhoramento genético, sempre procurando os melhores sêmens. “A parceria com a Cooperativa Cotribá também nos ajudou muito, contribuindo com toda a parte de estrutura necessária para a preparação dos animais, principalmente em relação à dieta”, observou.

A Agropecuária Zatt possui atualmente em torno de 150 vacas leiteiras com uma produção média de 30 litros/dia, no sistema a pasto, semi-confinado. Conforme Zatt, a participação na Expointer foi um grande desafio, ou seja, “participar de uma feira onde os animais ficam fechados e com três ordenhas”, finalizou.