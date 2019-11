Notas Capital Concurso para auditor da Receita Municipal

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

A edição de terça-feira do Diário Oficial de Porto Alegre publicou a lista preliminar dos inscritos no concurso de Auditor Fiscal da Receita Municipal, com previsão de duas vagas. Realizada pela Fundatec, a prova teórico-objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, em dois turnos. A divulgação de dia, horários e locais de aplicação será feita com antecedência mínima de 15 dias.

