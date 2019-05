Um tribunal em Bagdá, no Iraque, condenou à morte o quarto cidadão francês em dois dias por fazer parte do EI (Estado Islâmico): Mustafa Mohammed Ibrahim recebeu a sentença nesta segunda (27). Outros três homens haviam sido condenados no domingo (26). Ibrahim, de 37 anos, de origem tunisiana, saiu da França para a Síria em 2015 para se juntar ao grupo.