Confira a programação de preparação do Inter para o segundo semestre

Neste sábado (22), o Inter dá o ponta pé inicial no segundo semestre. O grupo de jogadores se apresenta no CT Parque Gigante para testes físicos. Na parte da tarde, inicia o deslocamento para o Interior São Paulo, local onde será realizada inter-temporada durante o recesso para a Copa América. Direto de Atibaia, a Rádio Grenal traz todos os detalhes da preparação do colorado.

O elenco permanecerá no interior da capital paulista até o dia 29 de junho. Além dos treinamentos, o grupo colorado terá dois jogos-treinos. O primeiro será diante do Pouso Alegre-MG, no dia 28 de junho, às 10h, e contra o Atibaia-SP, no dia seguinte, no mesmo horário.

Após, a delegação retorna para Porto Alegre, onde segue a preparação no CT Parque Gigante. O primeiro compromisso dos comandados de Odair Hellmann no segundo semestre é pela Copa do Brasil. No dia 10 de julho, o time vai para São Paulo, onde encara o Palmeiras, pelo jogo de ida da fase de quartas de final.

Chegadas e saídas

O elenco se reapresenta com algumas mudanças. O lateral-esquerdo Iago está se transferindo para o Augsburg, da Alemanhã. Jonatan Álvez, sem ter o contratado renovado, também está de saída.

A direção colorada ainda discute a permanência do volante Rithely.

Por sua vez, o time deve contar com uma novidade da base. Erik, lateral-esquerdo, destaque no time Sub-20,será integrado aos trabalhos do time profissional.

Liberação do DM

O colorado também aproveita a parada para recuperar jogadores. Rodrigo Dourado e Moledo, ambos em processo de recuperação, devem estar de volta ao time no retorno das competições.

