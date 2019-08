Confira a programação e as novidades do Freio de Ouro 2019

O ciclo do Freio de Ouro terá a sua grande final durante a Expointer entre os dias 21 e 25 de agosto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ao todo, são 98 animais classificados para disputar o primeiro lugar, sendo 49 fêmeas e 49 machos. Os cavalos foram avaliados nos quesitos inteligência, resistência e temperamento.

O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, Francisco Fleck, comentou que os desempenhos foram ótimos e que este ano houve um recorde no número de cavalos que participaram das classificatórias: mais de 500 bichos. “Em todo o ciclo, contando desde o início das credenciadoras, mais de mil animais participaram para chegar aos finalistas”, comenta e ressalta que estarão presentes os dois vencedores de 2018. A égua Independência do Espigão vai tentar manter seu título e o cavalo JA Libertador vai em busca do tricampeonato — que, se conquistado, será o primeiro da história do Freio de Ouro.

Fleck destacou ainda que, neste ano, a primeira classificatória dos animais, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estavam envolvidos criadores de oito estados diferentes. Ele projetou presenças internacionais para esse ano: “Estamos aguardando visitantes de vários países, entre eles Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Itália, França e Alemanha”.

Além disso, o presidente da ABCCC conta que no momento das provas finais em Esteio, haverá o lançamento oficial da primeira edição do Freio de Ouro da Europa. As prova estão previstas para acontecer em Verona, na Itália, com início em novembro deste ano, quando ocorre a tradicional Feira Cavalli. “O Freio de Ouro já é uma prova internacional que junto com as classificatórias e credenciadoras ocorridas em países vizinhos, passa a ter agora uma prova no Continente Europeu”, comentou.

Além da novidade da primeira edição no continente europeu, a competição do Freio de Ouro premiará oito ganhadores que dividirão R$ 200 mil. As categorias são: fêmeas e machos Freio de Ouro, Freio de Prata, Freio de Bronze e Freio de Alpaca. O Conselho Deliberativo Técnico (CDT) já divulgou o nome dos jurados que irão avaliar os animais. Na classificação das fêmeas, os responsáveis serão André Luiz Narciso Rosa, Federico Argüelles e Rodrigo Albuquerque Py. Já na categoria machos, os jurados serão Eduardo Móglia Suñé, Luis Rodolfo Machado e Luciano Corrêa Passos.

Veja a programação



21 de agosto de 2019 (Quarta-feira)

12h – Término da entrada dos animais do Freio de Ouro

14h às 15h – Exame de admissão Freio de Ouro – Fêmeas

15h às 16h – Exame de admissão Freio de Ouro – Machos

22 de agosto de 2019 (Quinta-feira)

8h30 – Morfologia do Freio de Ouro (Fêmeas)

13h30min – Morfologia do Freio de Ouro (Machos)

23 de agosto de 2019 (Sexta-feira)

7h – And./ Figura/ VSP/ Esb. (Fêmeas)

Cont. And./ Figura/ VSP/ Esb. (Machos)

24 de agosto de 2019 (Sábado)

8h – Prova de Mangueira – 1ª fase (Fêmeas e Machos)

14h – Prova de Campo – 1ª fase (Fêmeas e Machos)

25 de agosto de 2019 (Domingo)

12h30min – Solenidade de abertura do Freio de Ouro

13h – Prova de Mangueira – Fase Final

14h45min – Prova Bayard/ Sarmento – Fase Final

15h50min – Prova de Campo – Fase Final

17h – Entrega de prêmios – Freio de Ouro

Deixe seu comentário: