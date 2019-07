Confira a variação de preços dos combustíveis nos postos de Porto Alegre

A mais recente pesquisa do Procon Porto Alegre divulgou o preço dos combustíveis na capital. A gasolina comum varia de R$ 4,369 a R$ 4,799 o litro. Já o etanol oscila entre R$ 3,690 e R$ 4,399. O levantamento envolve 60 postos e mostra o quanto pode variar o valor nas bombas.

A pesquisa também mostra o preço do diesel. Os do S 500 vão de R$ 3,197 a R$ 3,599, enquanto os do diesel S10 ficam entre R$ 3,390 e R$ 3,990.

Além do levantamento, também é possível analisar os preços através do aplicativo Menor Preço (Nota Fiscal Gaúcha), disponível para IOS e Android. Para colaborar com as informações do aplicativo é importante que o consumidor solicite a inclusão do seu CPF na nota fiscal.

Confira os detalhes:

