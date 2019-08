Confira atrações para comemorar o dia dos pais na zona sul de Porto Alegre

No próximo dia 11, para comemorar o dia dos pais,acontecerá uma programação especial no Paseo Zona Sul, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. Vão ser diversas atrações para a família inteira, como shows musicais, feira de exposições, apresentações artísticas, entre outros. A programação começa já neste final de semana (4 e 5).

No local, vão estar presentes 30 expositores vendendo seus produtos para celebrar esta data, e serão encontrados acessórios e artigos de cuidados pessoais para o público masculino, roupas, bebidas, tábuas de cozinha, e diversas mercadoria produzidas artesanalmente. A garotada vai se divertir também, pois no espaço vão ter brinquedos infláveis e além disso, os pequenos poderão confeccionar um quadro para o dia dos pais em uma oficina que vai ser oferecida.

Já na próxima quinta-feira (8), a noite vai ser comandada pela Banda Tributo Só Creedence, que vai tocar os clássicos de um dos grupos mais consagrados do rock. O show inicia às 20h e é gratuito. E para finalizar a celebração, no final de semana do dia 10 e 11 de agosto, o caricaturista estará desenhando pais e filhos no evento.

