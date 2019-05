Confira o esquema de trânsito e transporte para o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro

O jogo entre Grêmio vs Atlético (MG), pelo Campeonato Brasileiro, terá esquema especial de trânsito preparado pela empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Oito ônibus da linha Especial Futebol circularão para atender os torcedores gremistas. O transporte público sai do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, a partir 16h.

Também terá serviço especial de táxi que será reforçado. O ponto de embarque e desembarque será embaixo do viaduto da BR-448. Na saída do jogo, serão disponibilizados seis ônibus articulados da Carris.

O jogo incia às 19h, com uma previsão de público de cerca de 20 mil torcedores. Os portões da Arena do Grêmio abrem às 17h.

