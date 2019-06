Confira operação de trânsito para Argentina x Catar na Arena

Neste domingo (23) acontece o terceiro jogo da Copa América em Porto Alegre. A partida será entre Argentina e Catar e começa às 16h. Para a saída do estádio, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial. Além da nova linha de ônibus experimental F08 – Futebol Trensurb/Arena – que vai integrar o estádio com a estação Anchieta do Trensurb – haverá alteração no sentido de vias e reposicionamento de linhas especiais de ônibus.

Por volta das 17h, a rua José Pedro Boéssio terá sentido único em direção à av. Ernesto Neugebauer. Os veículos que sairão do estacionamento E2 serão direcionados para a pista que será invertida na rua José Pedro Boéssio. Assim, os carros seguirão até av. Ernesto Neugebauer, onde poderão ingressar à esquerda, em direção à cidade de Canoas e BR 290, ou à direita, onde seguirão até a av. Amynthas Jacques de Moraes, retornando, mais à frente, para a av. A.J. Renner – que permanecerá com sentido duplo. Os veículos que trafegarem pela pista normal da rua José Pedro Boéssio seguirão até a av. José Aloísio Filho, seguindo à direita na av. Amyntas Jacques de Moraes até retornarem para a av. A.J. Renner.

Os pontos de embarque das linhas de ônibus especiais LCA1 e LCA2 – especiais para a Copa América – com destino aos shoppings Iguatemi e Praia de Belas estarão posicionados na av. Padre Leopoldo Brentano, mais próximo da Arena. O ponto de táxi montado na Voluntários da Pátria também será deslocado para ficar mais aproximado da av. Padre Leopoldo Brentano e partirá da rótula sob a BR 448.

Linhas especiais de transporte coletivo

Linha F08 Futebol Trensurb/Arena: ônibus estarão posicionados na av. Ernesto Neugebauer, ao lado da estação Anchieta do Trensurb. No final da partida, os ônibus estarão posicionados junto à rótula da A.J. Renner. Os usuários que utilizarem o cartão TRI poderão usufruir da integração com o benefício de 10% de desconto em ambas as tarifas.

Linha F04: saída do Largo Glênio Peres, com desembarque na rua Adelino Machado de Souza x av. Voluntários da Pátria. No retorno, a linha parte da av. Padre Leopoldo Brentano, com desembarque na av. Borges de Medeiros.

Linha T2.3 Arena: saída do Terminal Peri Machado (próximo ao Shopping Praia de Belas), com desembarque na rua Adelino Machado de Souza x av. Voluntários da Pátria. No retorno, a linha parte da av. Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Terminal Peri Machado.

Linha LCA1 (Especial Copa América – Shopping Iguatemi): saída do terminal na rua Antônio Carlos Berta, com desembarque na av. José Pedro Boéssio. No retorno, a linha parte da av. Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no terminal na rua Antônio Carlos Berta.

Linha LCA2 (Especial Copa América – Shopping Praia de Belas): saída do terminal na rua Cecília Meireles e com desembarque na av. José Pedro Boéssio. No retorno, a linha parte da av. Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no terminal na rua Cecília Meireles.

Saída da Arena

Av. A.J. Renner permanece com sentido duplo ao final da partida;

Av. Voluntários da Pátria x rua Adelino Machado de Souza – sentido único da av. Voluntários da Pátria em direção ao Centro até a rua São Jorge;

Rua Frederico Mentz x rua Graciano Camozzato: conforme avaliação dos agentes, se houver necessidade, será implementado sentido único na rua Frederico Mentz em direção ao Centro até a rua Dona Teodora.

Deixe seu comentário: