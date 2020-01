Cinema Confira os indicados ao Oscar 2020

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles Foto: Reprodução A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira (13), em Los Angeles, os indicados ao Oscar 2020. O anúncio foi feito pelos atores John Cho e Issa Rae. A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles.

“Coringa”, de Todd Phillips, lidera as indicações ao Oscar. O longa, que subverte os ditames dos filmes de super-herói dando o protagonismo ao vilão com uma atmosfera noir, conquistou indicações em 11 categorias, entre elas melhor filme, melhor direção, e melhor ator para Joaquin Phoenix, um dos favoritos à estatueta – ele já levou o Globo de Ouro.

Logo atrás de “Coringa” estão “O Irlandês”, de Martin Scorsese, “Era uma Vez em Hollywood”, de Quentin Tarantino, e “1917”, de Sam Mendes, com dez indicações cada um.

O sul-coreano “Parasita”, de Bong Joon-ho, vencedor da Palma de Ouro em Cannes no ano passado e do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro deste ano, concorre a seis estatuetas. Já dado como ganhador da categoria de melhor filme internacional pelos veículos especializados, concorre ainda aos prêmios de melhor filme, direção, roteiro original, edição e direção de arte. É a primeira vez que um filme coreano concorre ao Oscar de filme internacional.

A Netflix, que saiu derrotada do Globo de Ouro no início do mês — das 17 indicações que havia colecionado, só ganhou uma, de melhor atriz coadjuvante para Laura Dern em “História de um Casamento” — renovou sua força da temporada, com 20 indicações.

Entre elas, estão duas produções encabeçadas por brasileiros: o documentário “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa, e “Dois Papas”, dirigido por Fernando Meirelles. Junto com o épico “O Irlandês”, outros títulos da plataforma na briga são “História de um Casamento” (com seis indicações) e a animação “Klaus”.

Confira as indicações ao Oscar 2020:

Melhor filme

“Ford vs. Ferrari”

“O Irlandês”

“Jojo Rabbit”

“Coringa”

“Adoráveis Mulheres”

“História de um Casamento”

“1917”

“Era uma Vez em… Hollywood”

“Parasita”

Melhor direção

Martin Scorsese, “O Irlandês”,

Todd Pilips, “Coringa”,

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Era uma Vez em… Hollywood”

Bong Joon-Ho, “Parasita”

Melhor ator

Antonio Banderas, “Dor e Glória”

Leonardo DiCaprio, “Era uma Vez em… Hollywood”

Adam Driver, “História de um Casamento”

Joaquin Phoenix, “Coringa”

Jonathan Pryce, “Dois Papas”

Melhor atriz

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johhanson, “História de um Casamento”

Saiorse Ronan, “Adoráveis Mulheres”

Charlize Theron, “O Escândalo”

Renée Zellweger, “Judy: Muito Além do Arco-Íris”

Melhor atriz coadjuvante

Kathy Bates, “O Caso Richard Jewell”

Laura Dern, “História de um Casamento”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Adoráveis Mulheres”

Margot Robbie, “O Escândalo”

Melhor ator coadjuvante

Tom Hanks, “Um Belo Dia na Vizinhança”

Anthony Hopkins, “Dois Papas”

Al Pacino, “O Irlandês”

Joe Pesci, “O Irlandês”

Brad Pitt, “Era uma Vez em… Hollywood”

Melhor filme de animação

“Como Treinar o seu Dragão 3”

“Perdi Meu Corpo”

“Klaus”

“O Link Perdido”

“Toy Story 4”

Melhor roteiro original

“Entre Facas e Segredos”

“História de um Casamento”

“1917”

“Era uma Vez em… Hollywood”

“Parasita”

Melhor roteiro adaptado

“O Irlandês”

“Jojo Rabbit”

“Coringa”

“Adoráveis Mulheres”

“Dois Papas”

Melhor direção de fotografia

“O Irlandês”

“Coringa”

“O Farol”

“1917”

“Era uma Vez em… Hollywood”

Melhor documentário

“American Factory”

“The Cave”

“Democracia em Vertigem”

“For Sama”

“Honeyland”

Melhor documentário (curta-metragem)

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

“Life Overtakes Me”

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-Cha”

Melhores efeitos visuais

“Vingadores: Ultimato”

“O Irlandês”

“O Rei Leão”

“1917”

“Star Wars: A Ascensão Skywalker”

​Melhor curta-metragem (animação)

“Dcera”

“Hair Love”

“He Can’t Live without Cosmos”

“Memorable”

“Sister”

Melhor curta-metragem (ficção)

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window”

“Saria”

“A Sister”

Melhor canção original

“Into The Unknown”, de “Frozen 2”

“Stand Up”, de “Harriet”

“(I’m Gonna) Love Me Again”, de “Rocketman”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away”, de “Toy Story 4”

“I’m Standing With You”, de “Breaktrough”

Melhor trilha sonora

“Coringa”

“Adoráveis Mulheres”

“História de um Casamento”

“1917”

“Star Wars: A Ascensão Skywalker”

Melhor cabelo e maquiagem

“O Escândalo”

“Coringa”

“Judy: Muito Além do Arco-Íris”

“Malévola: Dona do Mal”

“1917”

Melhor filme internacional

“Os Miseráveis” (França)

“Honeyland” (Macedônia do Norte)

“Corpus Christi” (Polônia)

“Parasita” (Coreia do Sul)

“Dor e Glória” (Espanha)

Melhor figurino

“O Irlandês”

“Jojo Rabbit”

“Coringa”

“Adoráveis Muheres”

“Era Uma Vez em… Hollywood”

Melhor edição

“Ford vs. Ferrari”

“O Irlandês”

“Jojo Rabbit”

“Coringa”

“Parasita”

Melhor direção de arte

“O Irlandês”

“Jojo Rabbit”

“1917”

“Era Uma Vez em… Hollywood”

“Parasita”

Melhor mixagem de som

“Ad Astra”

“Ford vs. Ferrari”

“Coringa”

“1917”

“Era Uma Vez em… Hollywood”

Melhor edição de som

“Ford vs. Ferrari”

“Coringa”

“1917”

“Era Uma Vez em… Hollywood”

“Star Wars: A Ascensão Skywalker”

