Confira os preços do gás de cozinha em Porto Alegre

O Procon Porto Alegre divulgou uma nova pesquisa sobre os preços do gás de cozinha na Capital. O levantamento foi realizado nesta semana em 34 estabelecimentos. O menor preço encontrado para o botijão P13 sem taxa de entrega foi de R$ 64, e o maior de R$ 75.

Com a taxa, os valores variam de R$ 70 a R$ 87,90. Quanto ao botijão P45, os preços oscilam entre R$ 280 e R$ 320.

O Procon recomenda alguns cuidados na hora de adquirir o gás de cozinha. “Além de comprar somente de revendedores autorizados pela ANP, aconselhamos que o consumidor verifique se o botijão se encontra em boas condições, com lacre, rótulo de segurança com instruções de uso, nome da empresa fornecedora em alto relevo, assim como mês e ano de fabricação legíveis. O consumidor não deve aceitar botijões amassados, danificados ou enferrujados”, orienta a diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.