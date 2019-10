Quatorze homens armados e um militar morreram em um confronto registrado no Estado mexicano de Guerrero, no Sul do país, informou o governo regional. Mortes acontecem um dia depois de uma emboscada contra um comboio policial que deixou 14 agentes de segurança mortos no Estado vizinho de Michoacán. A ação ocorreu após uma ligação anônima para um centro policial em Guerrero.