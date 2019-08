A polícia israelense e fiéis palestinos se enfrentaram no domingo (11) na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, com um saldo de dezenas de feridos, no primeiro dia da festa muçulmana do Aid al-Adha, que coincide com a celebração judaica do Tisha Beav. O Crescente Vermelho palestino informou que 61 pessoas ficaram feridas, e 15 delas foram hospitalizadas.