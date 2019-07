Congresso Brasileiro do Agronegócio 2019 terá como tema central Agro: Momento Decisivo

O Congresso Brasileiro do Agronegócio, a ser promovido pela ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio e B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, no dia 5 de agosto, em São Paulo, terá a palestra inaugural proferida por Jingtao Chi, chairman da COFCO Internacional, gigante chinesa do agronegócio. O tema de sua apresentação será O Mercado Chinês e a Produção Sustentável do Brasil, que está plenamente em sintonia com a temática central do Congresso deste ano, que será Agro: Momento Decisivo. Vide abaixo a programação e o perfil dos palestrantes.

O Painel 1 do evento, denominado Redução do Custo Brasil, contará com as participações, como debatedores, de Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF); do presidente da Yara Brasil, Lair Hanzen; e de Roberto Brant, presidente do Instituto CNA.

Já do Painel 2, cujo tema é Mecanismos Financeiros, participarão: Pedro Barros Barreto Fernandes, diretor de Agronegócio do Itaú BBA; Renato Buranello, sócio da VBSO Advogados; e Roberto França, diretor de Agronegócios do Bradesco.

Por fim, no Painel 3, o Congresso discutirá Pilares para o Futuro do Agro, com as participações dos debatedores: Laércio Albuquerque, presidente da Cisco Brasil, que falará sobre Conectividade; Paulo Resende, professor da Fundação Dom Cabral, encarregado de tratar de Infraestrutura; Ruy Shiozawa, presidente da Great Place to Work Brasil, cujo tema será Gestão; e Sylvia Coutinho, presidente da UBS Brasil, abordando a temática da Sustentabilidade. Todos os painéis contarão com a moderação do jornalista William Waack.

Além dos debates e discussões, o Congresso ainda programou a entrega de várias premiações. Inicialmente, será prestada uma Homenagem Especial ao Programa Educacional Agronegócios na Escola, desenvolvido pela ABAG Ribeirão Preto. Em seguida, serão entregues os prêmios: Personalidade do Agronegócio “Ney Bittencourt de Araújo” e Norman Borlaug de Sustentabilidade a profissionais que se destacaram no agronegócio brasileiro.

No prêmio personalidade, o homenageado deste ano será o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio fundador da MB Associados. Já o Prêmio Norman Borlaug será entregue a Marcos Guimarães de Andrade Landell, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas. No primeiro caso, a apresentação do homenageado será feita pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, atual coordenador do GVagro da FGV. No caso do segundo homenageado, a apresentação será feita pelo presidente do Grupo Tereos, Jacyr Costa Filho.

O Congresso de ABAG e B3, que já se consolidou como um dos eventos mais importante do universo do agronegócio brasileiro, deve reunir um público da ordem de 900 participantes entre empresários, líderes setoriais, autoridades públicas ligadas aos governos federal, estadual e municipal, diversos parlamentares, além de profissionais ligados ao agro. Confira no anexo a programação preliminar do evento.

Deixe seu comentário: