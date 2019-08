O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou, quarta-feira (14), a abertura do 13º Congresso Estadual de Magistrados, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre. Organizado pela Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul), o evento debate até esta sexta-feira (16) o tema “A Magistratura Digital”. O congresso também integra a programação de 75 anos da entidade.

Deixe seu comentário: