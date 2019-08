Conheça a aeronave que fará voos pelo Rio Grande do Sul

Os novos voos da empresa área da Gol entre a Capital Gaúcha e o interior do Rio Grande do Sul vão ser operados pela companhia TwoFlex, e vão ser realizados com aviões Cessna 208 Grand Caravan. A aeronave conta apenas com nove lugares para os passageiros e são distribuídos em três fileiras. Os outros dois assentos são para o piloto e copiloto.

Os voos para Bagé e Santa Rosa já estão programados para o mês de setembro, e para Rio Grande, São Borja, Livramento e Passo Fundo devem começar a funcionar até dezembro deste ano. Devido o tamanho do avião, não haverá comissários e nem serviço de bordo. Segundo o presidente da TwoFlex, Rui Aquino, o passageiro vai receber no início da viagem um kit de lanche. A aeronave também não vai contar com banheiros, pois os voos não devem ultrapassar duas horas, de acordo Aquino.

Conforme a companhia, vão ser disponibilizadas duas aeronaves para fazer o deslocamento diariamente e uma terceira vai ficar de reserva. Esse terceiro avião é para evitar que alguns voos sejam prejudicados por causa das condições do tempo em outros aeroportos.

O Cessna 208 Grand Caravan começou a ser produzido em 1980. Atualmente, no Brasil existem mais de 200 deles. Os três aviões que vão voar pelo céu gaúcho foram produzidos entre 2009 e 2011. Segundo a TwoFlex, até o momento, ainda não foi estabelecido o limite de peso de bagagem por passageiro.

