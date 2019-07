Conheça a atriz americana que foi confundida com Paolla Oliveira em vídeo

A atriz Paolla Oliveira foi confundida com a atriz pornográfica norte-americana Veronica Radke, de 26 anos, e viu seu nome injustamente atrelado a um vídeo íntimo. A intérprete da influenciadora digital Vivi Guedes na novela das 21h “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, não tem nenhuma relação com as imagens, e já avisou que entrará com um processo contra sites e pessoas que estão compartilhando o vídeo íntimo como se fosse dela.

Veronica Radke, a verdadeira protagonista das imagens quentes, é um nome muito conhecido na indústria de filmes adultos e já trabalhou em 15 produtoras diferentes de vídeos pornôs. A norte-americana começou a atuar na área com 19 anos e, apesar do sucesso, a morena de olhos claros evita as redes sociais e não tem nenhum perfil oficial na web, porém, ela sofre com contas fakes que usam seu nome. Nascida na Carolina do Norte, ela tem apenas 1,57m e, discreta, pouco se sabe sobre sua vida pessoal.

Justiça

Irritada com a situação, a celebridade brasileira resolveu acionar a Justiça para tratar o caso.

Ricardo Brajterman, advogado de Paolla, se pronunciou por telefone com o UOL: “Antes de tudo, não é a Paolla Oliveira, é uma sósia dela. Trata-se de uma atriz americana chamada Veronica Radke. A Paolla reagiu com muita indignação em relação ao episódio. É mais uma prova de que não só ela, mas várias mulheres estão sujeitas a isso”, disse.

“Vamos também ajuizar contra os sites que estão divulgando o vídeo, atribuindo a Paolla”, avisou.

Indignada, Paolla se pronunciou usando o seu Instagram: “Hoje me deparei com uma mentira circulando sobre mim. Supostamente eu estaria em um vídeo onde claramente não sou eu. Em dois minutos de pesquisa, qualquer pessoa que teve acesso a isso descobriria que não existe isso de supostamente. Não sou eu, é outra mulher, com nome e profissão já divulgados. Fim”, escreveu.

“Precisamos ter mais responsabilidade ao espalhar alguma ‘notícia’, principalmente num período onde a verdade tem cada vez menos espaço. Esse boato que criaram a meu respeito acontece num momento em que a sociedade está mais atenta em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres”, finalizou.

Deixe seu comentário: