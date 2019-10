Conheça a estrutura completa do Teresópolis Tênis Clube

Considerado um dos mais importantes clubes de Porto Alegre, o Teresópolis Tênis Clube funciona há 75 anos na cidade. O espaço oferece diversas atividades para os porto-alegrenses se divertirem com a família e amigos.

No local os usuários podem desfrutar de quadras de vôlei, tênis, handebol e futsal, salas para praticar judô, Muay Thai, ballet, além de espaços para a prática de jogos como bocha, bolão e mesa de sinuca. O local conta também com pracinhas para a criançada se divertir. Também há churrasqueiras espalhadas por todos os ambientes para as pessoas aproveitarem os espaços de lazer. A estrutura conta ainda com academia equipada, piscina, sauna e ambientes para reuniões de trabalho.

Se você ficou interessado em usufruir algum desses ambientes, não se preocupe, pois não precisa ser sócio. O clube proporciona diversos locais para aqueles que querem aproveitar o Teresópolis Tênis Clube. Você pode pagar uma taxa e fazer um churrascão para a família no final de semana, mesmo sem ser sócio.

Samba no Teresópolis

Nesta sexta-feira (04) vai ter samba a partir das 22h30 no clube, que fica localizado na avenida Eng. Ludolfo Boehl, número 388. As atrações ficarão por conta da Roda de Samba do Borel, Grupo para de KO e DJ Saboroso. Até a meia-noite a entrada é gratuita para quem tiver nome na lista do evento e doar 1Kg de alimento não perecível. Após o horário, o valor vai para R$ 10,00 sem nome na lista.

Se você ficou interessado, entre em contato com o clube pelo telefone (51) 3318-6232 ou pelo e-mail eventos@teresopolistc.com.br.

Confira fotos da estrutura:

