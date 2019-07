Conheça dez coisas que podem estar deixando a sua conexão wi-fi mais lenta

Existem alguns fatores que podem atrapalhar o wi-fi, impedindo que o roteador entregue todo o desempenho que se espera. De eletrônicos trabalhando na mesma faixa de frequência da rede até aparelhos desatualizados, há diversas possibilidades de resolver esse problema.

Abaixo, algumas dicas sobre o que pode estar afetando o sinal do wi-fi.

Posição do roteador

Modems e roteadores podem não ser muito interessantes do ponto de vista estético, mas esconder demais esses dispositivos pode comprometer o desempenho da rede. Para que o sinal seja propagado de uma maneira mais eficiente, procure posicionar os seus pontos de acesso em locais elevados e de forma que o sinal se espalhe evitando a maior parte das paredes. Isso deve eliminar as áreas de sombra e expandir um pouco o alcance do sinal pela casa ou escritório.

Cabos antigos

Se você utiliza um roteador ligado ao modem de sua operadora, é interessante verificar a qualidade do cabo de rede que conecta os dispositivos. Um cabo inadequado pode fazer com que o roteador não consiga explorar todo o potencial de sua banda contratada.

Outro fator que pode influenciar é a conexão de cabos telefônicos a modems ADSL.

Inimigos do wi-fi

Alguns itens podem comprometer e muito o desempenho de roteadores e modems. Por isso, antes de posicionar seu equipamento, observe se no caminho não há um aquário, espelho ou até uma tela LCD. Além desses, tubulações e equipamentos que emitem sinais de rádio, além de estruturas metálicas e paredes muito espessas podem causar interferências, levando à instabilidade do sinal. Desse modo, procure ficar atendo ao local em que seu roteador está posicionado, evitando colocá-lo próximo a um desses itens. Modem obsoleto Quem contratou um serviço de internet há algum tempo e desde então nunca pensou em substituir o modem, pode estar sofrendo com a obsolescência do equipamento. Normalmente, as empresas de comunicação enviam um equipamento básico para os consumidores, de modo que, para ter uma rede wi-fi de qualidade, é necessário investir em um equipamento auxiliar. Existem modems de operadores que utilizam uma velocidade de conexão menor (54 Mb/s) ou nem mesmo possuem antenas para emissão do sinal. Desse modo, colocar um roteador moderno para realizar a transmissão da rede sem fios pode aprimorar a qualidade da rede. Rede muito povoada Observar o número de dispositivos conectados é muito importante para entender possíveis problemas em sua rede. Quanto mais dispositivos conectados, mais exigido será o roteador. Logo, um equipamento de entrada pode ter dificuldade para manter a rede estável com um número maior de conexões. Configurações da rede Configurar corretamente seu equipamento é parte fundamental para manter sua rede em pleno funcionamento. Além de informações como frequências e canais, estabelecer parâmetros de segurança elevados podem fazer com que você tenha um ganho em desempenho. Utilizar senhas seguras e verificar os dispositivos conectados na interface do roteador também são práticas que ajudam a prevenir a perda de desempenho da rede com acessos indesejados. Frequência subutilizada Atualmente, grande parte dos roteadores utiliza as frequências de 2,4 e 5 GHz para transmitir dados. Alguns equipamentos trabalham em apenas uma frequência, de 2,4 GHz, mas em modelos dual band é interessante distribuir os dispositivos conectados para não sobrecarregar umas das faixas de transmissão. A faixa dos 5 GHz tem suporte para um número maior de dispositivos conectados, mas muitos equipamentos ainda são incompatíveis com esse recurso. Mas, caso isso seja possível, a distribuição dos equipamentos entre as frequências pode melhorar a qualidade da rede, assim como permitir uma conexão mais veloz entre os dispositivos. Utilização incorreta dos canais Os canais também são um ponto a ser observado. Se você mora em um condomínio, por exemplo, onde seus vizinhos também possuem roteadores ligados, um grande número de equipamentos utilizando um mesmo canal para transmissão pode comprometer o desempenho das redes. Alguns dispositivos mais modernos mudam os canais de forma automática, de acordo com a demanda de cada um deles. Repetidores Quanto mais dispositivos conectados, menor é o desempenho da rede. Dessa forma, utilizar um repetidor pode expandir o sinal, mas também comprometer a velocidade de conexão. Além disso, é mais um aparelho a emitir sinais que podem criar interferências na rede. Outro ponto importante, é que, como os repetidores criam redes paralelas, é preciso sempre observar a qual ponto da rede você está conectado. Software desatualizado Assim como outros equipamentos, os dispositivos de rede recebem atualizações que visam corrigir falhas em seu funcionamento e evitar vulnerabilidades. Ler os manuais ou até mesmo checar o site das fabricantes vez ou outra é uma das formas de descobrir qual a versão mais atualizada do software do equipamento.

