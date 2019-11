Conheça sete lugares para viajar de carro com as crianças

Viajar em família é tudo de bom. E viajar de carro por esse Brasil lindo pode ser uma experiência ainda mais incrível. Para ajudar a escolher para onde ir, separamos roteiros pelo País cheios de atrações maravilhosas, com culturas e paisagens diferentes para curtir em família.

Para facilitar a escolha, o site Tem Criança na Viagem (especializado em dicas de roteiros para viagens com crianças) selecionou sete passeios para serem feitos em família, de carro.

Gramado e Canela

A lista começa com Gramado e Canela, na Serra do Rio Grande do Sul. A região costuma ser apontada por agências, sites e revistas especializadas como o destino preferido para turistas do País. E não tem como se arrepender de passar uns dias lá.

Caracol, em Canela, e o Lago Negro, em Gramado. Têm ainda diversas cidadezinhas de colonização alemã. E tem também a rota alternativa, que segue as rodovias BR-290, ERS-118, ERS-020 e ERS-115.

Curitiba

Não dá para falar de turismo no Sul do País sem destacar Curitiba, a capital paranaense. Uma das cidades mais bonitas e organizadas do País, é repleta de verde, parques e atrações.

Jardim Botânico: o cartão postal mais famoso da cidade. Tem a estufa de vidro e os jardins geométricos. É um espaço de lazer curtido não só por turistas, mas pelos moradores também. A criançada adora gastar as energias correndo entre os caminhos do jardim. Funciona de segunda-feira a domingo e tem entrada gratuita.

Parque Barigui: Tem uma área de preservação natural. As capivaras fazem a alegria das crianças. O parque tem ainda churrasqueiras, quiosques, parque de diversões, museu e pavilhão de exposições.

Teatro de Ópera de Arame: Outro ponto super famoso por lá. O teatro foi construído em metal, sobre um lago, e tem paredes transparentes.

Museu Oscar Niemeyer: O “museu do olho”, devido à forma de sua construção. Tem exposições fixas e temporárias, e, nos jardins, espaços para piqueniques em família.

Beach Park

Chegamos à região das praias paradisíacas e do povo acolhedor e simples: o Nordeste. Como a pauta é passeio com lhos, o Tem Criança na Viagem selecionou um destino ótimo para curtir em família e que, de quebra, fica localizado em uma região cheia de praias: o Beach Park. Quem não conhece pode até dizer: “Mais um parque aquático…”. Não!!! Esse é “O” parque aquático. É o segundo melhor do mundo, e o melhor da América Latina. O ingresso é R$ 205 por criança por dia, mas os passaportes valem muito a pena. O de sete dias, por exemplo, sai por R$ 360! O parque tem atrações para todos os gostos e idades, mas tem horário limitado de funcionamento – das 11h às 17h.

Depois de curtir o dia e de descansar um pouco, coloque a família no carro e saia para conhecer outras atrações da capital cearense, como o Centro Cultural Dragão do Mar, o Teatro José de Alencar, o Mercado Central e a praia do Futuro.

Holambra

Claro que a principal região do País não caria de fora deste texto. E o Tem Criança na Viagem selecionou três destinos bem legais para fechar as indicações – um em São Paulo, um em Minas e outro na cidade maravilhosa.

Você acha que criança só gosta de piscina, praia e parque de diversões? Paisagens lindas e coloridas também ajudam a aumentar o conhecimento, a criar empatia e a alegrar o dia dos pequenos. Por isso a indicação para um passeio para a cidade conhecida como Cidade das Flores.

Rio de Janeiro

Sim! O Rio de Janeiro continua lindo. E é com ele que o Tem Criança na Viagem fecha esta lista. Que tal, depois de passear tanto, curtir o domingo em família na beira da praia? Ipanema possui um espaço reservado só para os pequenos: é o Ipa Bebê, um lugar com brinquedos, escorregador e parquinho para crianças de até 7 anos. O Leblon também tem uma área reservada para a criançada: o Baixo Bebê Leblon, que tem brinquedos na areia, quiosque de sucos e até fraldário.

Mas aproveite também atrações como o Museu do Amanhã, novinho em folha e que é voltado à exploração do mundo científico, do passado, do presente e do futuro. Ali as las podem ser grandes, então, vá preparado. O ingresso é R$ 10 (inteira) ou R$ 5 (estudante). Por último, que tal visitar o Bairro do Horto? Cheio de restaurantes e com cachoeiras “perdidas” em meio ao Parque Nacional da Tijuca.

Crianças adoram tomar banho no “Chuveiro”, uma cachoeira super conhecida por lá. Evite nais de semana para fugir da muvuca.

Minas Gerais

Nem todos os museus são boas pedidas para ir com crianças – mas este, é. O Inhotim é um dos melhores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo!

São jardins lindíssimos e galerias espalhadas pela propriedade. Lá também há um programa de monitoria para crianças, que acabam cando mais envolvidas com o passeio em meio à natureza.