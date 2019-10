Conselho Regional de Contabilidade promove encontro com contadores públicos em Porto Alegre

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promove, no dia 17 deste mês, um encontro para debater temas relacionados à área. O evento, que contará com um talk show intitulado “Debate Técnico com a Plateia: Perguntas e Respostas sobre a Contabilidade Pública”, ocorrerá no Auditório Romildo Bolzan, na sede do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre, das 8h30 às 17h.

Dentre os temas propostos para debate estão: “Os Riscos Contábeis das Licitações”, “Controle Social e o Impacto na Responsabilização Técnica do Contador” e “MSC – Parametrização das Fontes de Recursos e Demais Aspectos Operacionais”. Com entrada franca, os organizadores pedem apenas a doação de um quilo de alimento não perecível. O evento é destinado a profissionais e estudantes da área.

Deixe seu comentário: