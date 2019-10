Consulta pública sobre concessão do Mercado Público é prorrogada

A consulta pública sobre a concessão do Mercado Público de Porto Alegre foi prorrogada até o dia 18 de outubro. A ampliação do prazo tem como objetivo qualificar ainda mais o edital de concessão de gestão, que deverá ser lançado ainda neste ano. Com a mudança, a audiência pública, que seria realizada nesta sexta-feira (4), passará para o dia 17 de outubro.

Segundo o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, o aumento do prazo possibilitará o aumento de contribuições para o refinamento do modelo a ser licitado. “Estamos atendendo a um pleito dos próprios permissionários, com aceno positivo do Ministério Público de Contas”, disse.

Podem participar da consulta a população e investidores interessados na gestão do Mercado Público, preenchendo o formulário disponível no site da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas e enviando para o e-mail (consultamercadopublico@portoalegre.rs.gov.br). A concessão é prevista para 25 anos, e o valor estimado para o contrato é de R$ 85 milhões. O vencedor da licitação ficará responsável também pela operação e manutenção do espaço.

