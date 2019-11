Consultora avalia mercado de trabalho com foco em novas necessidades de empregados e empregadores frente aos cenários desafiadores

Pesquisas apontam que no ciclo das profissões cerca de 80% das que conhecemos hoje vão desaparecer. Novos nichos começam a surgir e conviver com esta incógnita não é fácil, principalmente para aqueles que na idade adulta retornam ao mercado de trabalho, em decorrência de processos demissionários, um quadro que recheia a realidade do brasileiro nos últimos anos.

Ajudar a ler cenários com foco na recolocação profissional, com maior previsibilidade é um dos desafios de Rose Russowski. Ela é Diretora no RS (Head of Talent Development South Region) da consultoria Lee Hecht Harrison. A empresa, presente no mercado americano há mais de 50 anos, presta consultoria há mais de 60 países, contando com mais de 350 escritórios e mais de quatro mil consultores espalhados pelo mundo, com atuação no Brasil há 33 anos e há nove no Rio Grande do Sul.

Ela avalia que frente a estes novos tempos cada vez mais a Lee Hecht Harrison vem sendo requisitada por empresas de vários portes, que necessitam de uma visão clara e posicionamento para manter competitividade e crescimento, apoiadas em uma clara cultura organizacional, em especial na hora de demitir seus colaboradores.

Com entusiasmo, ela detalha sua atividade, focada no atendimento a pessoas jurídicas, extensivo a seus empregados. Através de contratos com estas organizações, a recolocação destes no mercado é um dos desafios da Lee Hecht Harrison. Segundo Rose, é preciso cuidado com a imagem do empregador, somado à recolocação do empregado. “É responsabilidade social da empresa apoiar a recolocação do colaborador”. Rose destaca que cerca de 70% deles obtém sucesso nos seis primeiros meses após a demissão, em diversas áreas, em especial em gestão. “Há muitas profissões novas e as pessoas estão buscando diferentes formas de se rentabilizar. A marca pessoal passa a ter maior relevância”. A diretoria reitera “a importância de ser digital, da comunicação da pessoa como sendo uma marca”.

Rose Russowski comenta que os contratos convencionais, baseados na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) tendem a desaparecer, com empregadores permanecendo por menos tempo nas empresas. “Eles não permanecerão anos e anos em uma organização, não vão aguentar, independente de suas formações”. Ela defende que a tendência é de que o indivíduo tenha três, quatro ou mais qualificações, ampliando o leque de possibilidades profissionais. “Cada vez haverá mais perspectivas de trabalho e menos de emprego. Por isso mesmo as pessoas precisam conhecer o seu diferencial competitivo, irão atrás também de valores e passarão a exigir das empresas melhores práticas”.

O jovem, com um perfil mais inquieto e imediatista exibe maior adaptabilidade, mas um olhar interno frente a planos de carreira é outro item que integra o cardápio de opções da Lee Hecht Harrison ofertada a este segmento. Já para executivos, que Rose qualifica como carentes no atual momento, a empresa foca atenção na necessidade de reposicionamentos e visualização de cenários. “As empresas precisam ser mais assertivas e cada vez mais buscar diferenciação no mercado”, conclui. (Clarisse Ledur)