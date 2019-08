Controle de resíduos de medicamentos na produção animal

Monitorar a qualidade dos alimentos é tarefa indispensável para quem trabalha com proteína animal. Além da crescente preocupação do consumidor interno por temas relacionados à presença de resíduos de medicamentos veterinários na carne ou no leite, a detecção do problema no produto final pode ser um grande entrave para exportadores, prejudicando a credibilidade da proteína nacional.

Uma agtech brasileira (empresa focada em tecnologia para o agronegócio) está trazendo para a Expointer uma ferramenta que é a solução para o controle de resíduos de medicamentos em bovinos e suínos. A Seringa Inteligente funciona conectada a um aplicativo que monitora a quantidade, o tipo de produto aplicado e o tempo de carência. “Trata-se de uma tecnologia que, além do controle do medicamento, promove a rastreabilidade do rebanho, permitindo a redução de custos com a correta utilização dos produtos“, afirma o médico veterinário Leonardo de La Vega, diretor da brStart, empresa que está apresentando a novidade na Arena de Inovação do Sebrae na Expointer 2019.

Esta ferramenta vai também ao encontro da luta contra a resistência aos antibióticos, que se tornou mundial a partir de 2015, quando as principais autoridades em saúde humana e animal se uniram para combater o uso excessivo de medicamentos e a resistência de bactérias às moléculas resistentes. “A Seringa Inteligente contribui justamente para o uso racional dos produtos, permitindo maior controle do produtor e até mesmo da indústria, quando o animal chega no frigorífico e a rastreabilidade permite avaliar carências, produtos e quantidades utilizadas”, completa Vega.

A brStart

Muitas vezes um produtor ou indústria do agronegócio têm um problema e a solução ainda não existe. A brStart nasceu para fazer o intercâmbio entre tecnologias já existentes em outros países ou mesmo entre profissionais que possam desenvolver soluções personalizadas. “Somos aceleradores de inovações”, explica Gustavo Cynowiec, diretor da brStart.

O setor rural tem peculiaridades que grandes empresas muitas vezes não conseguem atender pontualmente. São desenvolvidas soluções genéricas que não contemplam necessidades específicas e a brStart surgiu justamente para conectar novidades que ainda estão surgindo em universidades, centros de pesquisa, ou mesmo de desenvolvedores que ainda não têm escala.

