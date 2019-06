Cookies da amizade! Taylor Swift e Katy Perry fazem as pazes

As cantoras Katy Perry e Taylor Swift travaram uma guerra que se tornou pública no final do ano passado, mas a paz mundial no mundo pop está acontecendo, finalmente! A cantora Taylor Swift enviou um prato de cookies para Katy Perry, que publicou uma foto no Instagram com uma mensagem para a dona do hit “Bad Blood” com a legenda “Enfim, paz”. Grande momento!

Além disso, Katy ainda colocou na localização “Vamos ser amigas” e marcou Taylor Swift. Será que as duas estão mais que amigas, friends de novo?

Veja o post

Além da conciliação, a possibilidade de um feat começou a surgir na internet. As cantoras lançaram novos singles recentemente e estão divulgando seus novos trabalhos.

