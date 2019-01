Cooperativa Vinícola Garibaldi atinge recorde de faturamento

Os números provam que, definitivamente, o ano de 2018 foi emblemático na história da Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi, RS). Com um trabalho de gestão focado no desenvolvimento de toda a pirâmide produtiva, a gaúcha registrou faturamento recorde de R$ 155 milhões – crescimento percentual de 16% em relação a 2017. Os resultados foram impulsionados pela venda de espumantes que hoje já representam 32% do faturamento total da cooperativa, bebida consagrada como carro-chefe da marca. Sucos de uva, Vinhos finos, filtrados e atrações do complexo enoturístico completam o sucesso de desempenho.

“A ascensão da Cooperativa Vinícola Garibaldi nos últimos anos, especialmente em 2018, é fruto de uma gestão comprometida com qualificação e união das famílias produtoras; investimentos em produção; diversidade no enoturismo e atenção em cada detalhe na elaboração das bebidas para oferecer experiências únicas aos consumidores. Nossa meta, agora, é trabalhar para encerrar 2019 com crescimento em torno de 20% no faturamento total”, comenta o presidente Oscar Ló.

Atualmente, os estados brasileiros com maior representatividade nas vendas da Cooperativa Vinícola Garibaldi são Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Já os estados onde a marca mais cresceu foram Mato Grosso (57%), Pernambuco (50%) e Santa Catarina (37%). Os três rótulos mais comprados pelos brasileiros em 2018 foram os espumantes Garibaldi Moscatel (premiado como Melhor espumante do Cone Sul) e Garibaldi Vero Brut, além do suco de uva Garibaldi Integral.

Retrospectiva

Outro número importante para a Cooperativa Vinícola Garibaldi em 2018 foram as 86 premiações conquistadas no período, atingindo o status de marca nacional mais premiada no ano. O complexo enoturístico também encerrou o ano com recorde: a estrutura recebeu 128 mil pessoas em busca de experiências no universo vitivinícola, um crescimento de 15% em relação ao total recebido em 2017.

O reconhecimento também veio do varejo gaúcho: Melhor Fornecedora de Espumantes (Prêmio Mérito Lojista promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS) e, pelo 4º ano consecutivo, Carrinho Agas – categoria Melhor Fornecedor de Espumantes.

Deixe seu comentário: