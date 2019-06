Copa América: turistas poderão visitar Palácio Piratini neste sábado

Com o aumento de turistas por conta da Copa América, o Palácio Piratini abrirá suas portas para visitação durante este sábado (29). As visitas serão guiadas e gratuitas, como já acontece de segunda a sexta. As incursões começam ás 10h e vão até às 16h, com duração de aproximadamente 15 minutos.

Os passeios podem ser feitos por até 15 pessoas e serão realizados a cada meia hora. Não é preciso agendar horário. No trajeto serão apresentados a entrada do palácio, os carros antigos utilizados por governadores e os salões Negrinho do Pastoreio e Alberto Pasqualini. Nesses espaços, estão os famosos painéis pintados pelo artista italiano Aldo Locatelli, como a obra “A Formação histórico-etnográfica do povo rio-grandense”.

