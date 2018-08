Copa Gramado LGBT: Laghetto recebe palestra sobre Homoafetividade e Direitos

A primeira Copa Gramado Internacional de Futsal LGBT, terá sua palestra de abertura na noite do dia 24 de agosto no Hotel Laghetto Stilo Borges em Gramado. A partir das 19h30, a Dra. Maria Berenice Dias, falará para convidados sobre Homoafetividade e Direitos LGBT. A palestra marca a abertura de atividades do evento e é aberta à comunidade de Gramado e região. A entrada é 01 kg de alimento não perecível. Interessados podem solicitar participação pelo e-mail: flavio@rossiezorzanello.com.br.

Uma das autoridades brasileiras quando o assunto é Direitos LGBT, Maria Berenice é advogada especializada em Direito das Famílias, Sucessões e Direito Homoafetivo. Ela palestra sobre o tema no Brasil e no exterior e é Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Vice-Presidente Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, Presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, Pós-graduada e Mestre em Processo Civil – PUC/RS.

Autora dos livros “Manual de Direito das Famílias”, na 12ª edição; Manual das Sucessões, na 4ª edição; “Homoafetividade e os direitos LGBTI”, na 7ª edição; “Alimentos: Direito, ação, exigibilidade e execução“, na 2ª edição; A Lei Maria da Penha na Justiça”, na 3ª edição; Divórcio e o CPC” na 2ª edição; Filhos do Afeto, 2ª edição; “Homoafetividade: o que diz a Justiça!”; “O Terceiro no Processo” e da coletânea “Conversando sobre…” em 6 volumes.

Maria Berenice Dias participou da elaboração do Estatuto das Famílias, Estatuto da adoção e do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, todos em tramitação no Senado Federal. Lançou o JusMulher – serviço voluntário de atendimento jurídico e psicológico às mulheres vulneráveis. Também lançou o Jornal Mulher, voltado às questões de gênero.

A Copa Gramado LGBT

Com oito equipes do Brasil e do exterior, a primeira Copa Gramado de Futsal LGBT ocorre de 24 à 26 de agosto e reunirá mais de 500 pessoas em Gramado/RS em um oferta de Conteúdo, Turismo e Esporte. A palestra no Laghetto é a oferta de conteúdo para os integrantes das equipes e comunidade na noite do dia 24. Já no dia 25 de agosto a competição ocorre no Ginásio Perinão e terá participação de times do Uruguai, Porto Alegre, Gramado, Floripa, Curitiba e São Paulo. A competição marcará a estreia do Quero Quero, primeiro time inclusivo da Serra Gaúcha. Estão confirmados: Uruguay Celeste, Quero Quero (Gramado), Magia e Pampacats (Porto Alegre), Sereyos (Floripa), Taboa (Curitiba) e Diversus (São Paulo).

O evento é organizado pela Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos, e tem o apoio da OAB Subseção Canela/Gramado, Prefeitura de Gramado, Gabinete da Primeira Dama, Secretaria de Esportes de Gramado, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Universidade de Caxias do Sul, Laghetto, Câmara LGBT, IGLTA, Via G, Parada de Luta LGBTI de Porto Alegre, Florybal, Destin Turismo, Venezianos, Acontece Floripa e Espaço LGBT do FESTURIS Gramado.

SERVIÇO

Workshop Homoafetividade e Direitos LGBT / Dia 24 de agosto/ 19h30min/ Hotel Laghetto Stilo Borges/ Rua Senador Salgado Filho, 181, Centro de Gramado/ Informações: (54) 3286- 3313.

Nas redes:

Face: @queroquerosc e @@CopaInternacionalGGFF

Intagram: @queroquerosc

Deixe seu comentário: