A Coreia do Norte criticou os planos dos EUA de realizar um exercício militar conjunto com o vizinho do Sul em dezembro, enquanto as negociações sobre o arsenal nuclear de Pyongyang permanecem estagnadas. No ano passado, os EUA cancelaram o exercício aéreo combinado com a Coreia do Sul, conhecido como “Ace Vigilant”, por uma questão diplomática com a Coreia do Norte.