A Coreia do Norte disparou múltiplos projéteis não identificados no início desta quarta-feira (horário local), relatou a agência de notícias Yonhap, citando o Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os projéteis foram lançados a partir da península de Hodo na província de Hamgyong Sul, no costa leste da Coreia do Norte, segundo os militares sul-coreanos, diz a Yonhap.

Deixe seu comentário: