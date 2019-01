A Coreia do Norte planeja inaugurar um centro turístico gigantesco

A Coreia do Norte está acabando de construir um enorme centro turístico com hotéis, cinemas e um parque aquático, anunciou nesta quinta-feira (17) um portal americano especializado em imagens por satélite. A zona turística de Wonsan-Kalma fica entre um aeroporto e a costa oriental do país, em uma região onde Pyongyang já testou mísseis balísticos e fez exercícios de artilharia.

É um lugar destinado a se tornar o ponto forte de uma indústria turística incipiente nesse país hermético e ilhado, que tenta desenvolver sua economia apesar das sanções internacionais às quais tem sido submetido por causa do seu programa nuclear e balístico.

No ano passado, a Coreia do Norte recebeu 100 mil viajantes estrangeiros, principalmente chineses, segundo estimativas de profissionais do turismo. Pyongyang não divulga números. O dirigente norte-coreano acompanha de perto as obras da Zona Turística, cuja inauguração está prevista para outubro, coincidindo com o 74º aniversário de criação do Partido dos Trabalhadores, que está no poder.

O portal 38 North publicou imagens de satélite, algumas delas feitas em dezembro. Nelas, é possível ver que os edifícios que antes estavam em obras estão com o exterior “quase acabado” e que outros “imóveis novos ou reformados se encontram em fase avançada”. As imagens também mostram um toboágua e um cinema.

Acredita-se que Kom Jong Un passou seus verões nesta região durante sua infância. Em 2018, ele visitou o local em pelo menos três ocasiões, segundo a imprensa oficial norte-coreana, que assegura que ele falou com os encarregados do projeto e deu ordens precisas.

Kim “considerou que toda a rua era imperfeita do ponto de vista artístico”, disse a agência KCNA depois de uma inspeção do dirigente norte-coreano em outubro. O líder também ordenou a construção de “mais hotéis e albergues, com mais de 30 andares”, mais salas de jogos, cinemas, um “estádio multiúso”, “um grande parque aquático” e um “parque de diversões”, acrescentou a agência.

O presidente americano Donald Trump, magnata imobiliário, ressaltou o potencial de desenvolvimento turístico da Coreia do Norte durante o encontro histórico com Kim, realizado em junho em Singapura.

Depois da apresentação de um filme com o mais puro estilo hollywoodiano, aparentemente com o objetivo de ilustrar como o Estados Unidos podem ajudar a Coreia do Norte econômica e tecnologicamente, Trump mencionou o potencial de desenvolvimento imobiliário do país. “Por exemplo, há umas praias fantásticas”, disse aos jornalistas. “Dá para ver toda vez que atiram com seus canhões no mar. Eu penso, olha só que vista. Não serviria para alguns conjuntos fantásticos de apartamentos?”

Kim mencionou o projeto Wonsan-Kalma em seu discurso de Ano Novo e o site 38 North acredita que o estágio avançado das obras ilustre o “desejo” de Pyongyang de “mostrar que a Coreia do Norte, apesar das sanções econômicas, tem uma economia que progride e dá sinais de prosperidade”.

“Também poderia refletir as esperanças”, do país de que a melhora de suas relações políticas exteriores repercuta no turismo, acrescentam os investigadores.

No momento, os Estados Unidos proíbem seus cidadãos de viajar para a Coreia do Norte como turistas.

Antes, centenas de sul-coreanos viajavam a cada ano para o monte Kumgang, perto da fronteira entre as coreias, para se hospedar em um complexo turístico financiado por Seul e fruto da cooperação entre os dois países vizinhos. Eles deixaram de fazer isso em 2008, quando um soldado norte-coreano matou uma turista sul-coreana que havia se perdido.

