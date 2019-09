“Coringa” ganha trailer com origem e sofrimento do personagem

“Coringa”, estrelado por Joaquin Phoenix, ganhou seu trailer final e mostrou a origem do personagem. O fiome estreia em 3 de outubro nos cinemas. Desajustado, Arthur Fleck se transforma no vilão após ser humilhado a vida inteira. Esta é uma história original sobre o vilão, conduzida por Todd Phillips, diretor e produtor do longa.

Fleck luta para se integrar à sociedade “despedaçada” de Gotham. Trabalha como palhaço durante o dia, e aprendiz de comediante à noite, sem sucesso. “Coringa” ainda tem no elenco Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham, Brett Cullen, Douglas Hodge e Josh Pais. O personagem foi interpretado por Jared Leto em “Esquadrão Suicida” (2016), mas o ator nunca esteve ligado ao filme solo comandado por Philips.

Diretor

O filme de origem do Coringa estrelado por Joaquin Phoenix foi celebrado no Festival de Veneza, mas também traz sua parcela de polêmicas. O diretor Todd Philipps falou sobre o conteúdo temático do longa, e como acredita que ele não molda nenhum tipo de comportamento, mas sim o reflete.

“Eu acho que os filmes às vezes espelham a sociedade, mas nunca a moldam. Então mesmo que o filme se ambiente no final dos anos 70 e começo dos 80, nós escrevemos em 2017. Então, inevitavelmente, certos temas que existam agora acabam entrando no filme. E nem todos veem isso, algumas pessoas só veem uma história do Coringa. Então eu odeio definir o que é para as pessoas, mas certamente não é um filme político. Quer dizer, pra algumas pessoas. Depende, eu acho, do seu ponto de vista”, explicou o diretor.

História

“Coringa” segue a história de Arthur Fleck, um homem lutando para se integrar à sociedade despedaçada de Gotham. Trabalhando como palhaço durante o dia, ele tenta a sorte como comediante de stand-up à noite… mas descobre que a piada é sempre ele mesmo.

Preso em uma existência cíclica, oscilando entre a realidade e a loucura, Arthur toma uma decisão equivocada que causa uma reação em cadeia, com consequências cada vez mais graves e letais, nesta exploração ousada do personagem.

O elenco conta ainda com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron, Bill Champ, Shea Wigham e Brian Tyree Henry. Todd Phillips (Se Beber, Não Case!) dirige o filme e assina o roteiro ao lado de Scott Silver (O Vencedor).