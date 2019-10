O corpo da pastora Ione dos Santos foi encontrado no último sábado, dentro de uma geladeira, no município de Miguel Pereira, na Região Sul Fluminense. O caso ocorreu dentro da casa da vítima. A líder religiosa, que também trabalhava como juíza de paz, estava desaparecida há dias. O principal suspeito do crime é Luan Nilton Martins, de 30 anos, que era namorado da vítima.

