Corpo do cantor Gabriel Diniz é enterrado em cemitério de João Pessoa

O corpo de Gabriel Diniz foi enterrado no Cemitério Parque das Acácias, no bairro José Américo, em João Pessoa, no fim da tarde desta terça-feira (28). Conhecido pelo hit “Jenifer”, Gabriel morreu na queda de um avião de pequeno porte junto com outras duas pessoas na tarde de segunda-feira, no Estado de Sergipe.

O sepultamento foi restrito para parentes e amigos do cantor, mas fãs e admiradores se reuniram na entrada do local. A Polícia Militar montou uma estrutura no local e o acesso foi permitido apenas para veículos autorizados.

O enterro ocorreu após um cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros, que levou o corpo do cantor do ginásio de esportes Ronaldão, no bairro do Cristo, onde o velório aconteceu, até o cemitério.

Uma missa em homenagem ao cantor Gabriel Diniz aconteceu pouco depois das 13h40min, durante o velório. Familiares, amigos e admiradores do trabalho de Gabriel participaram da cerimônia celebrada por padres. O louvor foi ministrado pelo cantor Felipe Alcântara, ex-vocalista da banda Os Gonzagas.

O velório foi, inicialmente, fechado para familiares e amigos. O cantor Matheus, da dupla Matheus e Kauan, a youtuber e humorista Gkay e Renan da Resenha, também humorista, estavam entre os presentes. A cerimônia foi aberta ao público, que fazia fila desde a madrugada, às 8h.

Artistas paraibanos como Aldair Playboy, Yegor Gomez, Gil Bala e Ramon Schnayder também passaram pelo velório. À tarde, Wesley Safadão, Xand Avião e o cantor Matheus (Matheus e Kauan) compareceram ao local para se despedir do amigo.

GD, como Gabriel Diniz era conhecido, estava no avião acompanhado de Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Eles faziam o trajeto entre Salvador e Maceió, para onde Diniz viajava para comemorar o aniversário da namorada, Karoline Calheiros.

Nesta manhã, Karoline se juntou a familiares e fãs e se agachou ao lado do caixão. À tarde, em um momento de discursos, ela descreveu o cantor como “o amor da minha vida” e se emocionou diante dos presentes. Ela relembrou a última música que o casal ouviu junto, uma canção gospel, que fala sobre a história bíblica de Jó, um homem que, mesmo sem motivos, decide permanecer fiel a Deus.

“Foi a última música que a gente ouviu juntos e eu acho que acaba sendo uma mensagem pra todos que estão aqui, para que a gente tenha força, apesar de tudo. Apesar dessa dor”, disse.

A queda da aeronave foi na tarde de segunda no povoado Porto do Mato, em Estância, no Sul de Sergipe. O corpo foi liberado às 21h do Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), em Aracaju, e chegou por volta de 3h30min ao aeroporto Castro Pinto, na região da Grande João Pessoa.

