O corpo do chefe do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, foi atirado no mar por militares americanos após ele ter cometido suicídio durante uma operação no fim de semana em seu esconderijo na Síria, informaram fontes do Pentágono. O procedimento que visa evitar que uma eventual tumba se torne um local de peregrinação para seus seguidores.