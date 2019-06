Correios lançam serviço para facilitar atendimento em Porto Alegre

Os Correios lançarão, na próxima quarta-feira (26), o Balcão do Cidadão em Porto Alegre. Com essa iniciativa, haverá maior disponibilização de serviços públicos e privados nas agências. A expectativa é que haja maior qualidade, comodidade e conveniência nas agências.

Instituições como ministérios, tribunais e prefeituras, por meio do Balcão do Cidadão, poderão ampliar o acesso a serviços como emissão de CPF, entre outras conveniências, com a oportunidade de utilizar a infraestrutura da estatal.

O evento acontecerá no prédio histórico dos Correios na Praça da Alfândega (junto ao Memorial do RS, no 1º andar), no Centro Histórico, às 9h30. Quem apresentará o novo serviço será o chefe do Departamento de Soluções ao Cidadão da empresa, Washington Davi de Almeida Alves.

Serviço:

Lançamento do Balcão do Cidadão Correios

Data: 26/06/2019, às 9h30min

Local: auditório do prédio histórico dos Correios na Praça da Alfândega, no Centro Histórico

